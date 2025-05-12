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حوادث

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دامية بكفر الشيخ بسبب خلافات مالية

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دامية بكفر الشيخ

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيديو لمشاجرة عنيفة وقعت بمحافظة كفر الشيخ، وأسفرت عن إصابة شخصين بأسلحة بيضاء.

 جاء ذلك عقب تداول منشور مصحوب بمقطع فيديو على إحدى الصفحات، تضمن استغاثة من أحد المواطنين يتهم خلالها آخرين بالتعد على شقيقه باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 الجاري ورد بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها عاملًا (شقيق المُبلّغ) مصابًا بجرح قطعي بالصدر، حيث تم حجزه لتلقي العلاج اللازم.

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 وتبين من التحريات أن المصاب طرف أول في مشاجرة مع 4 أشخاص (أحدهم مصاب أيضًا ومحجوز بالمستشفى)، وأن المشاجرة نشبت بسبب خلافات مالية. وقد تم ضبط باقي أطراف الواقعة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة، واعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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