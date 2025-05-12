الإثنين 12 مايو 2025
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حوادث

القبض على رئيس مجلس إدارة شركة غسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

غسل الاموال
غسل الاموال

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال بقيمة تقدر بحوالي 150 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي بالنصب والإحتيال.

وكشفت التحريات بأن المتهم، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات – وله معلومات جنائية سابقة – ويقيم بمحافظة الجيزة، ثبت تورطه في ممارسة نشاط إجرامي تمثل في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في عمليات شراء وبيع أسهم بالبورصة، على خلاف الحقيقة.

 

وقد تبين قيام المتهم بمحاولة إضفاء طابع شرعي على تلك الأموال غير المشروعة، من خلال استخدام وسائل متعددة لإخفاء مصدرها، شملت شراء أسهم في البورصة، وامتلاك وحدات سكنية وسيارات، فضلًا عن تأسيس شركة بهدف تمويه طبيعة الأموال ودمجها ضمن أنشطة مشروعة.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري استكمال التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتعقب ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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