كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى القنوات الفضائية بشأن قيام فتاة ووالدتها باستجداء المواطنين المتابعين لصفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب بث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر نفس الصفحة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمتين، حيث تبين أنهما مقيمتان بمحافظة كفر الشيخ.

الداخلية تكشف ملابسات استجداء فتاة ووالدتها للمواطنين وبث محتوى خادش على مواقع التواصل

استجداء فتاة ووالدتها للمواطنين وبث محتوى خادش على مواقع التواصل

وخلال عملية الضبط، تم العثور بحوزتهما على هاتفين محمولين بفحصهما تبين احتواؤهما على المقاطع المشار إليها، إضافة إلى سيارة ملاكي ومحافظ إلكترونية تحوي مبالغ مالية متحصلة من تلك الأنشطة.

وبمواجهتهما، أقرتا بما نُسب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرضهما على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

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