الإثنين 12 مايو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة مسلحة ببولاق الدكرور وتضبط المتهمين

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة مسلحة ببولاق الدكرور

 كشفت أجهزة  وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 مايو الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة بولاق الدكرور بوقوع مشاجرة بين طرفين: الأول مكون من 3 أشخاص مصابين برش خرطوش، والثاني من 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وذلك بسبب قيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة زوجة أحد أفراد الطرف الثاني.

 

وتطور الخلاف إلى تعد الطرف الثاني باستخدام كلب، ثم إطلاق أعيرة نارية، ما أسفر عن إصابة الطرف الأول.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح ناري محلي الصنع استخدم في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الجريمة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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