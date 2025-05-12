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محافظات

إحالة عاطل للمفتي بتهمة قتل سيدة في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بإحالة عاطل لمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم، لاتهامه بقتل مجهولة بحجر على رأسها، وذلك إثر خلافات سابقة، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة يوم 10 يونيو القادم للنطق بالحكم.

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قتل سيدة، إحالة عاطل لفضيلة مفتي بالقليوبية 

صدر القرار برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد وعماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.

 

أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد أ ع إ" السن: ٢٩ سنة - بدون عمل - مقيم بلوك شارع زعير، خلف كمين السواح، الزاوية الحمراء، القاهرة، في القضية رقم ١٥٧٩٥ لسنة ۲۰۲٤ جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ١٥۸۰ لسنة ۲۰۲٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٥/ ۱۲ / ۲۰۲۳ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليها مجهولة الهوية بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض أداة "حجر" وما أن ظفر بها حتى سدد له عدة ضربات بالأداة المار بيانها استقرت برأسها وخنقها بيديه قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنه أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (قطعة حجرية) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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