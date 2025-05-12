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خارج الحدود

وزير الخارجية الأردني: استقرار سوريا ركيزة لاستقرار المنطقة

وزير الخارجية الأردني،
وزير الخارجية الأردني، فيتو

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين: إن استقرار سوريا ركيزة لاستقرار المنطقة.

الصفدي: نقف مع سوريا في مواجهة كل ما يهدد أمنها  

وأضاف وزير الخارجية الأردني: بحثنا اليوم خطوات عملية لدعم الأشقاء في سوريا ونقف مع سوريا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وتابع: ننسق معا ومع المجتمع الدولي لوقف التدخل الإسرائيلي في سوريا.

وفي السياق ذاته أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات والاشتباكات التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا بجنوب سوريا مؤخرا.

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وأوضح الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، أن الحوادث في سوريا تؤكد ضرورة محافظة السلطة الانتقالية على النظام وحماية كل سكان البلاد.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الخارجية لا سيما إسرائيل إلى احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأضاف أن الهجمات والتوغل الإسرائيلي في سوريا يهدد بتقويض الاستقرار وتفاقم التوترات الطائفية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات الإسرائيلية تعرض العملية الانتقالية للخطر.

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سوريا وزير الخارجية الاردني التدخل الإسرائيلي في سوريا

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