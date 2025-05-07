قبل جولته بالشرق الأوسط، ترامب يحسم موقفه من زيارة إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه لا يخطط لزيارة إسرائيل في ختام جولته بالمنطقة الأسبوع المقبل التي تشمل السعودية وقطر والإمارات.

ولم يؤكد البيت الأبيض قط أن إسرائيل ستكون جزءا من جولته القادمة، لكن انتشرت شائعات على نطاق واسع في الأوساط الدبلوماسية والأمنية الداخلية بأنه سيمدد زيارته لتشمل إسرائيل حليفة الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يبدأ ترامب في الأسبوع المقبل جولة إلى السعودية وقطر والإمارات بين 13 مايو الجاري و16 منه، وستكون الأولى له خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية، علما بأنه أجرى زيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة البابا فرنسيس.

ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تأمل إحراز تقدّم في ملف غزة قبل جولة ترامب الخارجية، في حين تمنع إسرائيل منذ شهرين دخول شحنات المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات إلى القطاع الفلسطيني حيث وسّعت نطاق حملتها العسكرية.

وقالت إسرائيل إنها ستهجّر معظم سكان غزة، وقد حذّر وزير المال بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء من أن غزة "ستكون مدمّرة بالكامل" بعد انتهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام ونصف عام.

والثلاثاء أكّدت قطر، التي تتوسط مع مصر في مفاوضات إنهاء الحرب في غزة، أن جهودها مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

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