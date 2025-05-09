الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

القبض على شخصين متهمين بقتل سوداني في مشاجرة بالجيزة

ضبط متهمين بقتل سوداني
ضبط متهمين بقتل سوداني في الهرم،فيتو

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على شخصين متهمين بقتل سوداني الجنسية، إثر نشوب خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة بمنطقة كفر طهرمس التابعة لـ قسم شرطة الهرم.

وكشفت التحريات  أن مشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليه، أسفرت عن وفاته، وتم نقله إلى المشرحة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وجاري إحالة المتهمين إلى النيابة العامة  لتولي التحقيقات.

 

التحقيق مع راقصة وصاحب ملهى ليلي في أكتوبر

وعلى جانب آخر، تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة،  إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، يفيد خلاله بتقدم هيئة الرقابة على المصنفات ببلاغ ضد  مدير ملهى ليلي بمحور مول مصر، بسبب إقامة حفل دون ترخيص بالملهى، والاستعانة براقصة تعمل بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

التحقيق مع راقصة وصاحب ملهى ليلي في أكتوبر

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قسم شرطة الهرم سوداني الجنسية النيابة العامة مشاجرة

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