القبض على شخصين متهمين بقتل سوداني في مشاجرة بالجيزة

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على شخصين متهمين بقتل سوداني الجنسية، إثر نشوب خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة بمنطقة كفر طهرمس التابعة لـ قسم شرطة الهرم.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليه، أسفرت عن وفاته، وتم نقله إلى المشرحة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وجاري إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.

التحقيق مع راقصة وصاحب ملهى ليلي في أكتوبر

وعلى جانب آخر، تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، يفيد خلاله بتقدم هيئة الرقابة على المصنفات ببلاغ ضد مدير ملهى ليلي بمحور مول مصر، بسبب إقامة حفل دون ترخيص بالملهى، والاستعانة براقصة تعمل بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.