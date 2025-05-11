الإثنين 12 مايو 2025
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حوادث

ضبط 4 قطع سلاح وتنفيذ 814 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة  ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

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كما ضبط 4 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. (بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – خزينة – عدد من الطلقات وتنفيذ 814 حكما قضائيا متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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