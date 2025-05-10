الإنقاذ النهري يعثر على جثة طفلة داخل ترعة في العياط

تمكن فريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة من انتشال جثة طفلة من داخل مياه الترعة بالعياط، وباستدعاء أسرتها تعرف والدها عليها وأكد تحريره محضر بنغايبها لمركز شرطة أطفيح منذ عدة أيام قبل العثور عليها.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي تحريات مكثفة حول الواقعة لكشف ملابساتها، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ بالعثور على جثة داخل مياه ترعة في قرية بدائرة قسم شرطة العياط، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة مدعومين بسيارة إسعاف، وانتقل فريق من الإنقاذ النهري لانتشال جثة الفتاة.

وكان قد تلقى المقدم كريم عليان رئيس مباحث قسم شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد خلاله بتغيب ابنته الطفلة عن منزلها بقرية بدائرة بيدف التابعة لدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور بدأ رجال المباحث في إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتم تشكيل فريق للبحث عن الفتاة، حتي تم العثور عليها غارقة في مياه احد المصارف التابعة لمركز الشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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