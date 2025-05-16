الجمعة 16 مايو 2025
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ميثاق شرف للتواصل الاجتماعي

لا مفر من وضع ميثاق شرف يجبر على الالتزام به كل صناع المحتوى ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو على يوتيوب، يتحدث بكل الفحش والفجور عن أدق تفاصيل الحياة شديدة الخصوصية لممثلة شهيرة جدا، رغم رحيلها عن دنيانا منذ عقود من الزمان!


الفيديو استخدم أحط الألفاظ، واتهم رئيسا مصريا سابقا بما يؤدي إلى تشويه صورته العظيمة، ويهبط بسمعته إلى الدرك الأسفل، ويشهد الله والملايين والتاريخ على أنه ينافس أولياء الله الصالحين في الشرف والنزاهة.
 

فيديوهات وبوستات كثيرة تناولت أزمة الإعلامية بوسي شلبي مع أولاد زوجها، أو طليقها، الراحل، الفنان محمود عبد العزيز، دونما أدنى اهتمام بمشاعر أطراف النزاع، وخصوصياتهم.. وللحق فإن هناك من تناول الأزمة بشكل محترم، يفيد من يطالع أو يتابع ذلك المحتوى.


ولا ننسى ما واكب انتخابات مجلس نقابة الصحفيين من إساءات بالغة، وتبادل للاتهامات، وتدنٍ لمستوى لغة الحوار. والأمثلة أكثر من أن تحصى. هذا عن صناع المحتوى، أما عن التعليقات فحدث ولا حرج، لا أدب.. لا ضمير.. لا حياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله.


ميثاق الشرف الذي أقترحه يجب أن يستند إلى الآية الكريمة من سورة النور: ‏"إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ". 

هذه الآية كلما مررت عليها تهزني من الداخل، وتمس شغاف القلب، فالمولى، سبحانه وتعالى، يصف من يستخدم ألفاظا جارحة، وتعبيرات خارجة عن حدود الأدب، ويردد الشائعات دون أن يدقق في صدقيتها من عدمه، ويخوض في أعراض الناس، ويتقول عليهم بما ليس فيهم، ويوجه الاتهامات والشتائم لمن يعرف ومن لا يعرف، بأنه (يحب أن تشيع الفاحشة في الذين ٱمنوا). الوصف مرعب لمن يتفكر ويتدبر، والعقاب: عذاب أليم، ليس في الٱخرة فقط، بل في الدنيا والآخرة معا.


لنسرح بخيالنا قليلا؛ ما هي حدود العذاب الأليم في الدنيا والآخرة؟! معلوم أن الجزاء من جنس العمل، فهل يقبل أحدنا أن تكون الفاحشة عنده هو؟! في شخصه أو في أسرته، أو أبنائه؟! بالطبع لا.. فلنلتزم بميثاق الشرف الذي تحدده الٱية الكريمة.


أما الآية الشريفة من سورة الحجرات، والتي تقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ"، فتحذر من سوء الظن والتجسس والغيبة، وهي أمراض مجتمعية ابتلينا بها، يكاد لا يسلم منها إلا أقل القليل.

 

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إننا بحاجة ماسة إلى تطبيق لائحة شرف يقوم على وضعها إعلاميون وقانونيون وعلماء الدين، وتربيون، وعلماء النفس والاجتماع.. وتشرف على تطبيقها وضمان عدم الخروج عليها الهيئات الرسمية والنقابات في الصحافة والإعلام والداخلية والمؤسسة الدينية.. وأولا وأخيرا الأسرة!
كفانا نبشا للقبور، ولنرتفع بحواراتنا، ونترفع عن الشتائم، والحديث فيما لا يعنينا.

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