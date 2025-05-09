تشويه صورة الإسلام باستخدام الذكاء الاصطناعي

منشور أو بوست باسم إسلامي على صفحات التواصل الاجتماعي منها الفيس بوك، مستعينًا بصورة غاية في الروعة لنخلة شديدة الطول، وللمبالغة في إظهار طولها أسندها الفوتوشوب إلى عدة حوائط في مساحة شاسعة.. البوست يزعم أن الصورة للجذع الذي كان يستند إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في أثناء إلقائه الخطبة في مسجده صلى الله عليه وسلم.

وبطبيعة الحال كان هناك سيل من التعليقات، التي أثار البوست المكذوب مشاعرهم، فكلهم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم مصدقون لتلك المعلومات المغلوطة.

وعلى موقع للتواصل الاجتماعي، منشورات أيضًا تحمل هجومًا غريبًا على السنة النبوية الشريفة، زاعمة أنه ليس هناك حديث يتضمن عدد ركعات كل صلاة. بينما التعليقات تحمل تنمرًا وسخرية واسعين على دين الإسلام..

وواضح أن المعلقين في معظمهم هم من نفس نوعية صانع البوست أو المنشور، وعلى الرغم من أن أحد التعليقات قدم الإجابة بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن الهجوم استمر، وزادت حدة السخرية حتى وصلت إلى درجة السباب.

لا أدري ما الحل لمواجهة الطوفان القادم من كوارث السوشيال ميديا بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، خاصة أن الأعداء يتربصون بنا ويهمهم حدوث شرخ بين أبناء المجتمع، فاليوم منشورات تهاجم الإسلام والمسلمين وغدًا منشورات تهاجم المسيحية، وليست لديَّ القدرة على التنبؤ كيف تسير الأمور مستقبلًا، وإلى أي مدى سيصل التدهور والانحراف، لكن هذه أعباء إضافية تلقي على عاتق المؤسسات الدينية برجالها المثقفين، المخلصين، أعانهم الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.