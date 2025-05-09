السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تقارير عبرية: إسرائيل تدرس ضرب أهداف إيرانية

مقاتلة حربية، فيتو
مقاتلة حربية، فيتو

أفادت تقارير عبرية، مساء اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي يدرس ضرب أهداف إيرانية، وتكثيف الضربات على الحوثيين في اليمن بعد وقف أمريكا الضربات على صنعاء.

 

الاحتلال يخطط لضرب أهداف إيرانية وحوثية

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن إسرائيل تدرس ضرب أهداف إيرانية، ومواصلة ضرب الحوثيين دون قيود، ونقلت عن مصادر في الاحتلال قولها، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الأمريكيين غير ملزم لنا.

ولفتت مصادر الصحيفة، إلى أنه بعد وقف الهجمات الأمريكية على الجماعة اليمنية، سيكثف الاحتلال ضرباته للحوثيين من خلال قصد أهدافا جديدة لهم.

إسرائيل تحدد أهداف جديدة للضربات ضد الحوثيين

من الأهداف التي حددتها إسرائيل باليمن، حسب ما نشرت الصحيفة، منصات صواريخ ومرافق بنية تحتية وتدمير باقي الموانئ تماما، لافتة إلى أن إسرائيل تدرس أيضا توجيه ضربات ضد أهداف إيرانية.

من الشواطئ إلى الملاجئ، لحظة فرار الإسرائيليين بالمايوهات من صاروخ الحوثيين (فيديو)

ردًا على صاروخ الحوثيين، كاتس يهدد بتوجيه ضربة قوية في اليمن

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحوثيين ضرب أهداف إيرانية إسرائيل ضرب الحوثيين الأمريكيين الموانئ

مواد متعلقة

منها مطار بن جوريون، الحوثي تعلن بنك أهداف حيوية طالها الصاروخ الأخير على إسرائيل

لابيد يطالب نتنياهو بتكثيف الهجمات على الأنظمة الحيوية والحرس الثوري في اليمن

برسالة شديدة اللهجة، إيران تحذر نتنياهو عبر مجلس الأمن

عراقجي: أي تحرك خاطئ ضد إيران سيكون باهظ الثمن

الأكثر قراءة

560 جنيها تراجعا في سعر جنيه الذهب بمحلات الصاغة ختام تعاملات اليوم

ثلاثة لاعبين بالصدارة، اشتعال المنافسة على لقب هداف الدوري الممتاز

منتخب مصر يفوز علي تنزانيا بهدف في كأس أفريقيا ويتأهل لدور الـ 8

القبض على المهندس التنفيذي للشركة المسئولة عن انفجار خط الغاز الرئيسي بأكتوبر

الأهلي يغرد على قمة ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الخامسة للتصفية النهائية

أول تعليق من أيمن الرمادي بعد تعادل الزمالك وسيراميكا كليوباترا

طارق مصطفى يكشف سر فوز البنك الأهلي على بيراميدز

تم إحياء التاريخ، شهادات سياح من جنسيات مختلفة على تطوير منطقة الأهرامات (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأب القدوة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها تغطية الوجه للمرأة، 5 محظورات يجب تجنبها عند الإحرام

تفسير حلم رش الماء في المنام وعلاقته بالشعور بالضغط النفسي

حكم ستر وجه المرأة وارتداء النقاب والبرقع والقفازين في الحج

المزيد
الجريدة الرسمية