نقلت شبكة إن بي سي عن مسؤول أمريكي قوله: لا توجد قوات أمريكية على الأرض في اليمن يمكنها تقييم فعالية الحملة.

مسؤول أمريكي: واشنطن كانت تبحث عن مخرج من هذه الحملة ضد الحوثيين

وقال المسؤول الأمريكي في حديثه مع شبكة إن بي سي: يصعب قياس النجاح فالمسيرات التي أرسلت لتحديد نتائج القصف كان يسقطها الحوثيون.

وأضاف المسؤول الأمريكي: واضح أن الإدارة كانت تبحث عن مخرج من هذه الحملة ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن الحرب على الحوثيين كلفت أمريكا آلاف القنابل والصواريخ وإسقاط 7 مسيرات وغرق مقاتلتين.

وتابع: الحرب على الحوثيين كلفت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار منذ مارس الماضي.

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