الجمعة 09 مايو 2025
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خارج الحدود

من الشواطئ إلى الملاجئ، لحظة فرار الإسرائيليين بالمايوهات من صاروخ الحوثيين (فيديو)

صاورخ حوثي، فيتو
صاورخ حوثي، فيتو

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام عبرية، اليوم، مقطع فيديو يرصد هروب الإسرائيليين من شواطئ الأراضى المحتلة، للاختباء فى الملاجئ عقب دوي صافرات الإنذار عقب وصول الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي اليمنية على مطار بن جوريون.

هروب الإسرائيليين من صاروخ الحوثيين

وقالت القناة الـ 14 العبرية، أن منظومة ثاد الأمريكية فشلت للمرة الثانية في اعتراض الصاروخ الحوثي.

فيما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 25 مدينة وبلدة إسرائيلية في محيط تل أبيب الكبرى مع محاولة اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وقال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيجدور ليبرمان، أن هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد مرور عام و7 أشهر على الحرب أمر لا يصدق.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يحذر من كارثة صاروخ حوثي

بينما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أن إسرائيل لا يمكنها الجلوس وانتظار أن يتسبب صاروخ حوثي بكارثة جماعية أو أن يواصل شل الاقتصاد.

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وتابع لابيد، على بينامين نتنياهو استهداف الخبراء الإيرانيين والحرس الثوري في اليمن، وتوسيع الهجمات السيبرانية على الأنظمة الحيوية باليمن لشل الكهرباء والمياه والموانئ والمطارات، وفق زعمه.

وأكمل زعيم المعارضة الإسرائيلية، على نتنياهو الكف عن جبنه ومماطلته، وأن يكثف الهجمات على البنية التحتية ومواقع إطلاق الصواريخ في اليمن.

زاعما، أن هناك طرق عديدة لإلحاق أضرار جسيمة باليمن، وكل ما نحتاجه حكومة فاعلة ورئيس وزراء لا يخاف من ظله.

ردًا على صاروخ الحوثيين، كاتس يهدد بتوجيه ضربة قوية في اليمن

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن

 

 

 

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