الأربعاء 07 مايو 2025
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خارج الحدود

المتحدث باسم الحوثيين: سنواصل استهداف السفن الإسرائيلية

استهداف السفن الإسرائيلية
استهداف السفن الإسرائيلية

قال المتحدث الرسمي باسم الحوثيون إن الجماعة ستواصل استهداف السفن الإسرائيلية حتى إدخال المساعدات لغزة.

جماعة الحوثي تواصل استهداف السفن الإسرائيلية 

وأضاف: الاتفاق بين صنعاء وواشنطن يقضي بوقف العدوان الأمريكي على اليمن ومن حقنا الرد الفوري على أي عدوان علينا.

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إعلام عبري: إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب وقف إطلاق النار على ‎الحوثيين

وتابع: الاتفاق مع واشنطن يخدم القضية الفلسطينية ويحرج إسرائيل وسنقيم أي دعم أمريكي مستقبلي لإسرائيل ونحدد موقفنا بناء عليه ولا نقبل أن يخضع موضوع إسناد غزة لأي ابتزاز.

وفي السياق ذاته قال قيادي في جماعة الحوثي اليوم الأربعاء: اتفاق وقف إطلاق النار مع الأمريكيين لا يشمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال.

اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا والحوثيين 

وأضاف القيادي الحوثي أن اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن لم يتضمن أي محادثات مباشرة مع مسؤولين أمريكيين.

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جماعة الحوثي ترد على ترامب، وتوجه رسالة إلى الاحتلال

وتابع: عمان توسطت في اتفاق وقف إطلاق النار مع أمريكا لوقف استهداف السفن الأمريكية.

 ترامب يعلن وقف الضربات الجوية في اليمن

وبالأمس الثلاثاء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،: إن الحوثيين قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال وهذه أخبار جيدة، وذلك علي حد قوله.

وأضاف ترامب: "سنتوقف فورا عن الضربات الجوية في ‎اليمن.. أقبل كلمة ‎الحوثيين بأنهم سيوقفون هجماتهم، وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري.. الحوثيون لا يريدون القتال بعد الآن".

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أمريكا الحوثيين إسرائيل ترامب

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