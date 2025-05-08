الخميس 08 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد وإصابة 9 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين في غارات إسرائيلية على النبطية جنوبي ‎لبنان.

جيش الاحتلال نفذ 20 غارة على جنوب ‎لبنان

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، العبرية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال نفذ 20 غارة على دفعتين في جنوب ‎لبنان.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية منذ قليل، نقلا عن مصدر بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على هدف مهم لحزب الله في جنوب ‎لبنان.

 

منع أعمال دولة الاحتلال العدائية

وكان قد طالب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الشهر الماضي، الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بمنع أعمال دولة الاحتلال العدائية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك، إن الحكومة اللبنانية تتحمل المسئولية المباشرة عن منع تهديدات حزب الله.

وأضاف نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لحزب الله بتشكيل تهديد من أي مكان بلبنان.. والضاحية الجنوبية لن تكون ملاذا آمنا لحزب الله.

 

سحب سلاح حزب الله

وفي وقت سابق، قال ‏الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن جماعة حزب الله أبدت مرونة بشأن مسألة السلاح.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن ‌سحب سلاح حزب الله يتم عبر الحوار، مشيرا إلى العمل سيبدأ قريبا على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني.

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وزارة الصحة اللبنانية لبنان جنوب لبنان جيش الاحتلال حزب الله

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