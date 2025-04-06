استشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص على الأقل في الغارة الإسرائيلية التي طالت بلدة زبقين جنوب لبنان اليوم الأحد، فيما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه استهدف عنصرين في جماعة الحوثي .

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق استهداف عنصرين في حزب الله في الغارة جوية على بلدة زبقين في جنوب لبنان.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه تم استهداف العنصرين اللذين عملا في آلية هندسية في منطقة زبقين في جنوب لبنان أثناء قيامهما بإعادة بناء بنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله.

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