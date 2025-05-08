إعلام عبري: جيش الاحتلال نفذ 20 غارة على جنوب ‎لبنان

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، العبرية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال نفذ 20 غارة على دفعتين في جنوب ‎لبنان.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية منذ قليل، نقلا عن مصدر بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على هدف مهم لحزب الله في جنوب ‎لبنان.

منع أعمال دولة الاحتلال العدائية

وكان قد طالب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الشهر الماضي، الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بمنع أعمال دولة الاحتلال العدائية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك، إن الحكومة اللبنانية تتحمل المسئولية المباشرة عن منع تهديدات حزب الله.

وأضاف نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لحزب الله بتشكيل تهديد من أي مكان بلبنان.. والضاحية الجنوبية لن تكون ملاذا آمنا لحزب الله.

سحب سلاح حزب الله

وفي وقت سابق، قال ‏الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن جماعة حزب الله أبدت مرونة بشأن مسألة السلاح.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن ‌سحب سلاح حزب الله يتم عبر الحوار، مشيرا إلى العمل سيبدأ قريبا على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني.

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