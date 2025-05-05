الإثنين 05 مايو 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تشن غارة جوية على منطقة البقاع في لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الإثنين، بشن قوات الاحتلال غارة جوية استهدفت منطقة "الشعرة" في السلسلة الشرقية في البقاع.

 

منع أعمال دولة الاحتلال العدائية

وكان قد طالب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الشهر الماضي، الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بمنع أعمال دولة الاحتلال العدائية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك، إن الحكومة اللبنانية تتحمل المسئولية المباشرة عن منع تهديدات حزب الله.

وأضاف نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لحزب الله بتشكيل تهديد من أي مكان بلبنان.. والضاحية الجنوبية لن تكون ملاذا آمنا لحزب الله.

 

سحب سلاح حزب الله

وفي وقت سابق، قال ‏الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن جماعة حزب الله أبدت مرونة بشأن مسألة السلاح.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن ‌سحب سلاح حزب الله يتم عبر الحوار، مشيرا إلى العمل سيبدأ قريبا على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني.

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قوات الاحتلال البقاع دولة الإحتلال حزب الله إسرائيل لبنان

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