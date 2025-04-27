نتنياهو: لن نسمح لحزب الله بتهديدنا والضاحية الجنوبية لن تكون ملاذا آمنا

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية المباشرة عن منع تهديدات حزب الله.

وأضاف نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لحزب الله بتشكيل تهديد من أي مكان بلبنان.. والضاحية الجنوبية لن تكون ملاذا آمنا لحزب الله.

جيش الاحتلال يشن غارات على الضاحية الجنوبية لـ بيروت

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال هاجم بقوة البنية التحتية التي خزن فيها حزب الله صواريخ دقيقة.

وأفادت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الأحد، باستهداف جيش الاحتلال منشأة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بغارات جوية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن جيش الاحتلال شن 3 غارات تحذيرية على الضاحية الجنوبية حتى الآن.

سحب سلاح حزب الله

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال ‏الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن جماعة حزب الله أبدت مرونة بشأن مسألة السلاح.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن ‌سحب سلاح حزب الله يتم عبر الحوار، مشيرا إلى العمل سيبدأ قريبا على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني.

بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكد الرئيس اللبناني آنذاك، أن لبنان ملتزم بتنفيذ الإصلاحات وبالقرار 1701 بشكل كامل، معتبرا أن بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيدا للبنان ويعقد الوضع أكثر.

وقال: "نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس التي احتلتها في جنوب لبنان".

وشدد عون على أن الإصلاحات وسحب السلاح مطلبان لبنانيان ونحن ملتزمون بالعمل من أجل تحقيقهما.

وأضاف الرئيس اللبناني أن القوى الأمنية اللبنانية فككت 6 تجمعات كانت تحت سيطرة مجموعات فلسطينية خارج المخيمات، وصادرت أو دمرت الأسلحة فيها.

تخفيف حدة التوتر في الجنوب

وأكد عون أن "الأولوية هي لتخفيف حدة التوتر في الجنوب. والإرادة موجودة لذلك"، لافتا إلى أن "لبنان بحاجة إلى الوقت والمساحة لحل الأمور بروية".

وتابع عون إن الحكومة، قبل ثلاثة أسابيع، وافقت على تجنيد 4500 جندي بـ الجيش اللبناني لزيادة استعدادنا في الجنوب.

وبشأن حزب الله، قال عون "بالنسبة لطريقة سحب سلاح حزب الله، هناك أهمية للجوء إلى الحوار. وكما قلت في خطاب القسم، لا يوجد مكان لأي أسلحة، أو أي مجموعات مسلحة، إلا ضمن إطار الدولة".

وأردف: "المسائل تحل بالتواصل والحوار ففي نهاية المطاف، حزب الله هو مكون لبناني.. سنبدأ قريبا في العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني".

وأكد الرئيس عون أن "الموقف اللبناني موحد، وجميعنا ملتزم العمل باتجاه الهدف عينه. أحيانا يكون لدينا اختلاف في الرأي، وهذا أمر طبيعي وهو يشكل جوهر الديمقراطية. علينا أن نناقش ونتحاور. وفي النهاية، هدفنا واحد".

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