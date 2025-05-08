ازدحام مسارات الطائرات فوق عُمان والإمارات والكويت بسبب التوتر بين الهند وباكستان

تسبب توقف عمل مطارات رئيسية في باكستان بسبب التصعيد مع الهند بظهور مسارات طويلة للطائرات المدنية فوق عُمان والإمارات والكويت.

تعليق العمليات الجوية مؤقتا في مطاري لاهور وسيالكوت

وأعلنت هيئة المطارات الباكستانية (PAA) اليوم الخميس تعليق العمليات الجوية مؤقتا في مطاري لاهور وسيالكوت، وذلك بسبب التصعيد الأخير بين باكستان والهند.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المطارين سيظلان مغلقين حتى الساعة 12 ظهرا اليوم، داعية الركاب إلى التواصل مع شركات الطيران التابعة لهم لمتابعة آخر التحديثات.

مطاري كراتشي وإسلام آباد توقفا عن استقبال الرحلات الجوية

كما أضافت أن مطاري كراتشي وإسلام آباد توقفا عن استقبال الرحلات الجوية حتى نفس التوقيت، مشيرة إلى أن إغلاق مطار إسلام آباد جاء لأسباب تشغيلية.

وجاء قرار تعليق الرحلات وسط تحذيرات من تجاوز القوات الهندية للمجال الجوي الباكستاني، مما دفع عدة شركات طيران آسيوية إلى إلغاء أو تحويل مسار بعض رحلاتها بعد الضربات الهندية داخل الأراضي الباكستانية، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين النوويين.

57 رحلة دولية كانت تعبر المجال الجوي للبلاد أثناء الهجوم الهندي

وبحسب صور نشرتها مواقع تتبع الرحلات الجوية، ظهرت مسارات طويلة للطائرات تحلق فوق عُمان والإمارات العربية المتحدة والكويت، مما أثار مخاوف من ازدحام المجال الجوي.

من جهتها، كشفت السلطات الباكستانية أن 57 رحلة دولية كانت تعبر المجال الجوي للبلاد أثناء الهجوم الهندي، فيما وصف مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف العملية بأنها "عرضت الأرواح للخطر وسببت تهديدًا كبيرًا للطائرات التجارية"، خاصة تلك التابعة لدول الخليج.

يذكر أن هيئة المطارات كانت قد أكدت مساء أمس الأربعاء عودة عمل جميع المطارات بشكل طبيعي في أنحاء البلاد، بعد إغلاق المجال الجوي لبضع ساعات.

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