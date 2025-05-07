الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

الهند V.S باكستان.. مقارنة بين القدرات العسكرية (إنفوجراف)

الهند وباكستان، فيتو
الهند وباكستان، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهند باكستان الهند وباكستان الجيش الهندي الجيش الباكستانى

مواد متعلقة

في ظل التوترات مع الهند، الجيش الباكستاني يجري تجربة صاروخية ثانية (فيديو)

الهند توقف تدفق مياه نهر تشيناب عن باكستان

الهند تتهم الجيش الباكستاني بخرق وقف إطلاق النار

بعد تلميحات بالهجوم على باكستان خلال ساعات، قرار عاجل من الهند بشأن مجالها الجوي

الأكثر قراءة

فجوري وتوبتي في العلن، وائل غنيم يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويكشف سر الإساءة إليه

أقوى رسائل السيسي عن دير سانت كاترين وتعدد الأديان في مصر

منصب جديد لـ عبد الواحد السيد في الزمالك

من يملك الرصيف؟ هل يكشف حادث تريلا القطامية المسكوت عنه في مخالفات معارض السيارات؟

لحظة اصطدام تريلا بمعرض سيارات وتحطم 11 مركبة جديدة بالقطامية (فيديو)

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بقيادة الرمادي

بملابس صفراء وجلسة غير لائقة في لقاء رسمي، بسمة وهبة تثير انتقادات المصريين

السيسي: ملتزمون بالحفاظ على دير سانت كاترين ولا يستطيع أحد أن يمسه

خدمات

المزيد

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الهند V.S باكستان.. مقارنة بين القدرات العسكرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 ذنوب ومعاصي تسبب ضيق الرزق

هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقته بالخير الكثير والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية