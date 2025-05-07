الأربعاء 07 مايو 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من الصين على التصعيد العسكري بين باكستان والهند

اشتباكات بين الهند
اشتباكات بين الهند وباكستان

أعربت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الأربعاء عن قلقها من التطورات بين الهند وباكستان، داعية الجانبين إلى ضبط النفس.

الخارجية الصينية: قلقون من التطورات بين الهند وباكستان

 

وأضافت الخارجية الصينية في بيانها: مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي لتخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان.

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أول تحرك دولي من باكستان ضد الهجوم الهندي

واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد، لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الضربات التي نفذتها الهند في مواقع متعددة داخل باكستان وفي إقليم كشمير.

سقوط قتلى وجرحى من المدنيين

وأوضحت الخارجية الباكستانية، في بيان، أن الضربات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ووصفتها بأنها "عمل عدواني صارخ" يشكل انتهاكا واضحا لسيادة باكستان.

ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

وأضاف البيان أن هذا التصرف يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف المستقرة في العلاقات بين الدول، مشددا على رفض باكستان القاطع للمبررات "الباطلة" التي قدمتها الهند.

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الهند باكستان الهند وباكستان

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