الأربعاء 07 مايو 2025
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خارج الحدود

قيود أمريكية تمنع باكستان من استخدام 75 طائرة "إف 16" ضد الهند

طائرة إف 16، فيتو
طائرة إف 16، فيتو

حرب باكستان والهند، بعد نزع فتيل الحرب بين الهند وباكستان، تشهد الساحة الكثير من التساؤلات حول السلاح المستخدم في تلك الحرب، خاصة أن القوتين المتصارعتين يمتلكان السلاح النووي، بالإضافة إلى القوة الجوية الكبيرة لديهما.

وبعدما أعلن الجيش الباكستاني إسقاط 5 مقاتلات هندية خلال الغارة الجوية التي شنتها دلهي على مناطق باكستانية، تعددت الأسئلة حول إمكانية استخدام باكستان لطائرات إف-16 للرد على هذا الهجوم.

 

الضربة الهندية على باكستان الأوسع منذ 2019

وقال المحلل في شئون جنوب آسيا، مايكل كوجلمان، عبر منصة X (تويتر سابقا): “إن الضربة الهندية على باكستان أوسع نطاقًا بكثير من تلك التي وقعت في عام 2019. كما أن رد باكستان، الذي تضمن، وفقًا للعديد من التقارير، إسقاط عدة طائرات هندية، تجاوز نطاق عام 2019. إنه بالفعل تصعيد أعلى من أي وقت مضى في أزمة عام 2019، مهما كانت نتيجة المعركة، من المتوقع أن تلعب القوة الجوية دورًا محوريًا”.

 

القوة الجوية للهند وباكستان


وتمتلك الهند قوة جوية تضم حوالي 680 طائرة مقاتلة وتمتلك باكستان حوالي 410 طائرات مقاتلة، منها حوالي 75 طائرة من طراز F-16، تم شراؤها من الولايات المتحدة.

لكن بالرغم من ذلك، تفرض الولايات المتحدة قيودًا على استخدام باكستان للطائرات المقاتلة ضد الهند بسبب المخاوف الجيوسياسية.
وتشترط واشنطن أن تستخدم طائرات إف-16 لأغراض مكافحة الإرهاب فقط (خاصةً في سياق أفغانستان)، وليس لحرب تقليدية ضد دول أخرى، وخاصةً الهند، وأي مخالفة لذلك الشرط قد تؤدي إلى تعليق قطع الغيار، أو عقود الصيانة، أو حتى فرض عقوبات.

قدرات الهند وباكستان، فيتو
قدرات الهند وباكستان، فيتو


وفي عام 2019، قيل إن باكستان انتهكت هذا الاتفاق عندما زُعم أنها نشرت طائراتها لشن غارات جوية على منشآت عسكرية هندية في جامو وكشمير.

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باكستان الهند إف-16 حرب باكستان والهند واشنطن

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