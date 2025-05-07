الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيطاليا: نؤيد المقترح المصري بإعادة إعمار غزة وحل الدولتين

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، فيتو

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن الاقتراح المصري لإعادة إعمار غزة، والذي وافقت عليه أيضا الدول العربية، "هو الطريق الصحيح، والهدف هو شعبان ودولتان"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

ضمان وصول مساعدات برنامج الغذاء من أجل غزة

وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية، إنه "قلقًا للغاية بشأن الشعب الفلسطيني. لقد وجهتُ سفراءنا وقناصلنا لبذل كل ما في وسعهم لضمان وصول مساعدات برنامج الغذاء من أجل غزة، الذي يُنفذ بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى القطاع وتقديمها للسكان الفلسطينيين دون المرور عبر حماس".

خطورة الوضع الصحي والغذائي في غزة

وأكد وزير الخارجية الإيطالي خطورة الوضع الصحي والغذائي في غزة، موضحًا أن إيطاليا "ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة الأطفال والأمهات والجرحى. لقد استقبلنا بالفعل حوالي مائة طفل في إيطاليا، ونساعد السكان المدنيين قدر استطاعتنا".

وعلى الرغم من أنه أبدى تفهمه لـ"جرح" إسرائيل بالهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023، انتقد تاياني العملية العسكرية الإسرائيلية بقوله: "رد الفعل يجب أن يكون متناسبا".

ترامب يزور منطقة الشرق الأوسط الشهر الجاري

ونقلت وكالة نوفا صباح اليوم عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يزور منطقة الشرق الأوسط الشهر الجاري لبحث ومناقشة التطورات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاقتراح المصري لإعادة إعمار غزة اعادة اعمار غزة حماس الفلسطينيين الشرق الأوسط ترامب دونالد ترامب

مواد متعلقة

38 شهيدا و145 مصابا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة العالمية: إصابة 10 آلاف طفل في غزة بسوء التغذية الحاد

ترامب: 3 محتجزين إضافيين قضوا في غزة و21 ما زالوا أحياء

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارة قرب مدرسة بوسط غزة

الخارجية الأمريكية تزعم: إعلان مهم بشأن غزة خلال الأيام المقبلة

الأكثر قراءة

فجوري وتوبتي في العلن، وائل غنيم يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويكشف سر الإساءة إليه

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بقيادة الرمادي

السيسي: ملتزمون بالحفاظ على دير سانت كاترين ولا يستطيع أحد أن يمسه

بملابس صفراء وجلسة غير لائقة في لقاء رسمي، بسمة وهبة تثير انتقادات المصريين

وزير المالية: نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويا

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

إصابة شخصين وتحطم 11 مركبة في اقتحام تريلا لمعرض سيارات بالقطامية (صور)

الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل

خدمات

المزيد

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر اليوم الأربعاء

لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 ودرجاتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقته بالخير الكثير والمال الوفير

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية