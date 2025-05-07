إيطاليا: نؤيد المقترح المصري بإعادة إعمار غزة وحل الدولتين

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن الاقتراح المصري لإعادة إعمار غزة، والذي وافقت عليه أيضا الدول العربية، "هو الطريق الصحيح، والهدف هو شعبان ودولتان"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

ضمان وصول مساعدات برنامج الغذاء من أجل غزة

وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية، إنه "قلقًا للغاية بشأن الشعب الفلسطيني. لقد وجهتُ سفراءنا وقناصلنا لبذل كل ما في وسعهم لضمان وصول مساعدات برنامج الغذاء من أجل غزة، الذي يُنفذ بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى القطاع وتقديمها للسكان الفلسطينيين دون المرور عبر حماس".

خطورة الوضع الصحي والغذائي في غزة

وأكد وزير الخارجية الإيطالي خطورة الوضع الصحي والغذائي في غزة، موضحًا أن إيطاليا "ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة الأطفال والأمهات والجرحى. لقد استقبلنا بالفعل حوالي مائة طفل في إيطاليا، ونساعد السكان المدنيين قدر استطاعتنا".

وعلى الرغم من أنه أبدى تفهمه لـ"جرح" إسرائيل بالهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023، انتقد تاياني العملية العسكرية الإسرائيلية بقوله: "رد الفعل يجب أن يكون متناسبا".

ترامب يزور منطقة الشرق الأوسط الشهر الجاري

ونقلت وكالة نوفا صباح اليوم عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يزور منطقة الشرق الأوسط الشهر الجاري لبحث ومناقشة التطورات.

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