الأربعاء 07 مايو 2025
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خارج الحدود

38 شهيدا و145 مصابا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 38 فلسطينيا وإصابة 145 آخرين في العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة في بيانها: إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 52 ألفا و653 شهيدا و118 ألفا و897 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارة قرب مدرسة بوسط غزة

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس إنه منذ بداية عام 2025، تم الإبلاغ عن إصابة ما يقرب من عشرة آلاف طفل في غزة بسوء التغذية الحاد الشامل، بما في ذلك 1397 يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم تم إدخالهم لتلقي العلاج في العيادات الخارجية والداخلية.

الأطفال يعيشون في وضع فوضوي

وقالت المتحدثة باسم الصحة العالمية: "نرى أيضا الكثير من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات طبية، وبمجرد الوصول إلى هذه المرحلة دون علاج، فإنهم سيموتون".

وأضافت المتحدثة الأممية أن ثلاثة من أصل أربعة مراكز لعلاج سوء التغذية الحاد الوخيم في غزة تعمل، ولكن عدد حالات الأطفال الذين يأتون إلى تلك المستشفيات لتلقي العلاج أقل من المتوقع، وعزت ذلك إلى عدم قدرتهم على الوصول إلى المراكز، مضيفة أن "واحدا من كل خمسة أطفال لا يكمل علاجه، وعادة ما يكون ذلك بسبب الإخلاء أو النزوح أو الوضع الفوضوي الذي يعيشون فيه". 

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