الأربعاء 07 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارة قرب مدرسة بوسط غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين في غارة قرب مدرسة أبو هميسة التي تؤوي نازحين بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وزعمت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هناك إعلان مهم بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة سيصدر الأيام القليلة المقبلة، وأن هناك أنباء سارة للغاية.

ترامب يكشف عن تحضيره مفاجأة خلال زيارته إلى الشرق الأوسط

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم: إنه سيدلي بتصريحات مهمة خلال زيارته إلى الشرق الأوسط منتصف شهر  مايو الجاري.

 

ترامب يؤكد الإدلاء بتصريحات مهمة فى الشرق الأوسط

وتابع ترامب أثناء لقائه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، فى البيت الأبيض، ستكون هناك تصريحات ضخمة سأدلى بها خلال زيارتى إلى الشرق الأوسط.

ولفت ترامب، إلى أن هناك إعلان إيجابي للغاية ربما الخميس أو الجمعة أو الإثنين.

ومن المرتقب أن يزور ترامب المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، من 13 إلى 16 مايو، وسط تسريبات عن إحتمالية دعوة قادة دول أخرى بالمنطقة لعقد اجتماع موسع معه فى الرياض.

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