ترامب: 3 محتجزين إضافيين قضوا في غزة و21 ما زالوا أحياء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن 3 من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس لقوا حتفهم، ولا يزال يُعتقد أن 21 فقط على قيد الحياة، بينما تخطط إسرائيل لعملية جديدة في غزة.

وأوضح ترامب: "حتى اليوم، هناك 21 رهينة، وقد توفي 3"، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، موضحًا أن عددًا من كان يُعتقد أنهم أحياء حتى وقت قريب بلغ 24 شخصًا.

ولم يفصِّل ترامب في هويات من يُعتقد أنهم لقوا حتفهم، ولا في كيفية حصوله على هذه المعلومات.

وأضاف: "هناك 21، بالإضافة إلى الكثير من الجثث".

وأحد الأمريكيين، ويدعى إيدان ألكسندر، من بين الرهائن الـ24 الذين كان يُعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة، في حين تحتفظ حماس بجثث عدد من الأمريكيين الآخرين منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

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