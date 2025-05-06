حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، رئيس وزراء نيوزيلندا يتقدم بمشروع قانون والمنصات تدينه

قدم رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن السادسة عشرة، بعد أشهر قليلة من اعتماد أستراليا قيودًا مماثلة، تعد من بين الأكثر صرامة فى العالم.

فرض غرامات تصل إلى مليون يورو تقريبًا

وذكر راديو نيوزيلندا، أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، والذي سيطرحه على شركائه في الائتلاف الحاكم، يلزم المنصات باتخاذ تدابير لمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من الوصول إليها.

وينص مشروع القانون على فرض غرامات تصل إلى مليون يورو تقريبًا، على الشركات التي لا تمتثل لهذا الشرط. وهو مستوحى من التشريع الذي أقره البرلمان الأسترالي في نوفمبر الماضي، في بلد يعد رائدا في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال.

أدان عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي مشروع القانون

مع ذلك، لا يحدد القانون في هذه المرحلة، المنصات التي ستتأثر، ولا موعد عرضه على البرلمان النيوزيلندى.

وردت هذه المنصات على اقتراح رئيس الوزراء، حيث أدان عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي مشروع القانون، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بنهاية العام، مشيرين تحديدًا إلى خطر إجبار الأطفال والمراهقين على استخدام منصات بديلة خطيرة.

وأضاف كريستوفر في تصريحات صحفية "حان الوقت لنيوزيلندا للاعتراف بأنه على الرغم من كل المزايا التي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها ليست دائمًا مكانًا آمنًا لشبابنا". وأضاف "حان الوقت لوضع مسئولية حماية الأطفال المعرضين للخطر على عاتق هذه المنصات من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني والاستغلال".

حظر وصول من هم دون سن 16 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي

يذكر أنه سيتم مراقبة دخول القانون الأسترالي، الذي يحظر وصول من هم دون سن 16 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيز التنفيذ في ديسمبر، عن كثب في الخارج، حيث تدرس عدة دول تطبيق قيود مماثلة، بما في ذلك نيوزيلندا وإسبانيا.

من جانبها، فرضت الصين قيودًا على وصول القاصرين منذ عام 2021 لوسائل التواصل الاجتماعي، وتشترط إثبات الهوية عبر وثيقة هوية. ولا يُسمح لمن هم دون سن 14 عامًا بقضاء أكثر من 40 دقيقة يوميًا على تطبيق "دوين"، النسخة الصينية من تطبيق "تيك توك"، كما أن وقت الألعاب الإلكترونية للأطفال والمراهقين محدود للغاية.

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