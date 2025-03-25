زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب سواحل نيوزيلندا

ضرب زلزال عنيف بقوة 6.8 درجات في المحيط قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية الرئيسية لنيوزيلندا، اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، بحسب ما أعلن مرصد الزلازل الأمريكي.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ الزلزال وقع في الساعة 14,43 (01,43 ت ج) على عمق 10 كيلومترات وعلى بُعد نحو مئة كيلومتر من الجزيرة الجنوبية.

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