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نيوزيلندا، أول دولة تستقبل العام الجديد بالاحتفالات والألعاب النارية (فيديو وصور)

نيوزيلندا، فيتو
نيوزيلندا، فيتو

استقبلت نيوزيلندا العام الجديد 2025 بعروض مبهرة للألعاب النارية انطلقت من برج السماء في مدينة أوكلاند، إيذانًا ببدء السنة الجديدة وسط أجواء احتفالية كبيرة.

اول دولة تستقبل العام 2025

وباعتبارها أول دولة في العالم تدخل العام الجديد، شهدت مدن نيوزيلندا احتفالات حاشدة امتدت عبر مدنها الرئيسية، مثل العاصمة ويلينجتون وأوكلاند


سماء نيوز لندا تتزين بالأنوار

تزينت سماء نيوزيلندا بألوان الألعاب النارية التي أضفت أجواء مميزة ومبهجة، فيما امتلأت الساحات العامة بالآلاف من السكان المحليين والسياح الذين تجمعوا لمتابعة العروض المدهشة.

واستغل الحضور هذه اللحظات المشرقة للتعبير عن تطلعاتهم وأمانيهم بأن يكون العام الجديد مليئًا بالتحديات والفرص الواعدة، في مشهد يعكس روح الفرح والأمل التي تميز استقبال السنة الجديدة في نيوزيلندا.

تجمع الآلاف من السكان المحليين والسياح في الساحات العامة لمتابعة هذه العروض المدهشة، مع آمال بأن تكون هذه اللحظات المشرقة انطلاقة لعام جديد يحمل تحديات وفرصًا واعدة.

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الالعاب النارية العام الجديد 2025 ألعاب النارية السنة الجديدة اوكلاند مدينة اوكلاند نيوزيلندا

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