نيوزيلندا، أول دولة تستقبل العام الجديد بالاحتفالات والألعاب النارية (فيديو وصور)

استقبلت نيوزيلندا العام الجديد 2025 بعروض مبهرة للألعاب النارية انطلقت من برج السماء في مدينة أوكلاند، إيذانًا ببدء السنة الجديدة وسط أجواء احتفالية كبيرة.

اول دولة تستقبل العام 2025

وباعتبارها أول دولة في العالم تدخل العام الجديد، شهدت مدن نيوزيلندا احتفالات حاشدة امتدت عبر مدنها الرئيسية، مثل العاصمة ويلينجتون وأوكلاند

نيوزيلندا 🇳🇿 أول دولة تستقبل العام 2025 بعرض للألعاب النارية 🎆 من برج السماء في أوكلاند https://t.co/k1ftfvS316 — CNBC Arabia (@CNBCArabia) December 31, 2024



سماء نيوز لندا تتزين بالأنوار

تزينت سماء نيوزيلندا بألوان الألعاب النارية التي أضفت أجواء مميزة ومبهجة، فيما امتلأت الساحات العامة بالآلاف من السكان المحليين والسياح الذين تجمعوا لمتابعة العروض المدهشة.

واستغل الحضور هذه اللحظات المشرقة للتعبير عن تطلعاتهم وأمانيهم بأن يكون العام الجديد مليئًا بالتحديات والفرص الواعدة، في مشهد يعكس روح الفرح والأمل التي تميز استقبال السنة الجديدة في نيوزيلندا.

تجمع الآلاف من السكان المحليين والسياح في الساحات العامة لمتابعة هذه العروض المدهشة، مع آمال بأن تكون هذه اللحظات المشرقة انطلاقة لعام جديد يحمل تحديات وفرصًا واعدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.