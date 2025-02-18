الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

نيوزيلندا تضبط أكبر كمية كوكايين بمطار أوكلاند (صور)

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

أعلنت  الجمارك في نيوزيلندا عن مصادرة نحو 101 كيلوجرام من الكوكايين في أكبر عملية لضبط المخدرات بأحد المطارات في البلاد.

وقالت الجمارك في بيان اليوم الثلاثاء: إن الضباط تمكنوا من تحديد عدد من الحقائب التي وصلت على متن رحلة لشركة "هاوايان إيرلاينز" في مطار أوكلاند الدولي يوم السبت الماضي.

وأضاف البيان: "بعد الفحص، عثر ضباط الجمارك على 85 قالبا لمادة ملفوفة بغلاف أسود وشفاف، وأظهرت الاختبارات الأولية أنها تحتوي على  الكوكايين".

وقدرت الجمارك القيمة السوقية للمخدرات بحوالي 35.4 مليون دولار نيوزيلندي (20.2 مليون دولار أمريكي)، مشيرة إلى أن ضررها الاجتماعي والتكاليف المترتبة على الدولة قد تصل إلى 37.8 مليون دولار.

وأشاد مدير العمليات الحدودية دانا ماكدونالد، بيقظة وكفاءة ضباط الجمارك في إحباط هذه العملية، مؤكدا: "نعمل بجد لوقف إمدادات المخدرات غير المشروعة، بهدف ضرب أرباح العصابات الإجرامية والحد من انتشار الإدمان وإحباط محاولاتهم لاستغلال المجتمعات النيوزيلندية".

وأضاف أن هناك قلقا متزايدا بشأن ارتفاع وتيرة عمليات ضبط المخدرات في مطار أوكلاند خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه "خلال الشهرين الأولين فقط من هذا العام تمكن ضباط الجمارك في مطار أوكلاند من مصادرة أكثر من 183 كيلوجراما من المخدرات، مما يبرز الدور المهم الذي نقوم به في حماية نيوزيلندا والبيئة التي نعمل فيها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيوزيلندا الكوكايين هاوايان إيرلاينز مطار أوكلاند الدولي

مواد متعلقة

نيوزيلندا، أول دولة تستقبل العام الجديد بالاحتفالات والألعاب النارية (فيديو وصور)

سيارة شرطة تصدم سيارة حكومية رسمية تقل رئيس وزراء نيوزيلندا ووزيرة المالية

نيوزيلندا تخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة

نيوزيلندا تدرج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي على قائمة الإرهاب

الأكثر قراءة

الجو هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من أمطار ورياح وانخفاض بدرجات الحرارة في هذا الموعد

مفتي براميل النظام، أول ظهور لـ أحمد حسون بعد سقوط الأسد وغاضبون يقتحمون منزله (فيديو)

حملات مدفوعة ولازم أتكلم، عمرو سعد يقصف جبهة محمد رمضان بعد اتهام تقليده في دراما رمضان

لا تنخدوعوا، ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

انخفاض ملحوظ في أسعار السمك اليوم بسوق العبور، أبرزهم البلطي والجمبري والسبيط

أخبار مصر: مفاجأة مرعبة عن سفاح المعمورة، كارثة في الغربية بسبب صواريخ رمضان، نداء من شعبة الذهب، قصة المؤامرة على جروس

محامى سفاح المعمورة يفجر مفاجأة عن شقق المتهم المستأجرة والمملوكة ويتوقع وجود ضحايا جدد وشريك

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع 5 أصناف أبرزها الفراولة والبلح

منوعات

المزيد

نيوزيلندا تضبط أكبر كمية كوكايين بمطار أوكلاند (صور)

مفتي براميل النظام، أول ظهور لـ أحمد حسون بعد سقوط الأسد وغاضبون يقتحمون منزله (فيديو)

عالم أمريكي يقترح تفجير قنبلة نووية ضخمة لإنقاذ الأرض

مخترع أشهر منتج شوكولاتة في العالم، وفاة الكيميائي الإيطالي فرانسيسكو ريفيلا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 17/2/2028

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة انهيار عقار كرداسة بسبب أسطوانة بوتاجاز؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية