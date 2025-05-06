الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

الرئاسة السورية تعلن عن زيارة مرتقبة لـ الشرع إلى فرنسا

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

أعلن مكتب الرئيس السوري أحمد الشرع،أن من المتوقع أن يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا قريبًا، دون أن يُحدّد موعدا دقيقا للزيارة.


وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وجّه دعوة إلى الشرع في فبراير الماضي، لزيارة باريس خلال الأسابيع المقبلة، في إطار مساع دبلوماسية لتعزيز التواصل مع دمشق ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

ولم يصدر عن الجانبين حتى الآن جدول أعمال رسمي للزيارة المرتقبة، التي يُنتظر أن تثير اهتماما سياسيا وإعلاميا واسعا، في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية.

 

تأتي هذه الزيارة المحتملة وسط تحولات تدريجية في الموقف الأوروبي تجاه سوريا، بعد أكثر من عقد من القطيعة السياسية والدبلوماسية. وتبدي بعض العواصم الأوروبية، ومنها باريس، مؤشرات على الانفتاح المشروط تجاه دمشق، خاصة في ظل تفاقم أزمة اللاجئين، وعودة الاهتمام بملف مكافحة الإرهاب في المنطقة.

 

وتحظى هذه الزيارة، في حال إتمامها، بترقب واسع، خصوصًا مع تعثر المسار السياسي السوري على مستوى الأمم المتحدة، والتباين الدولي بشأن آليات الحل في سوريا.

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أحمد الشرع الرئيس السوري فرنسا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باريس

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