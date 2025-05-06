انفجارات عنيفة تهز أحياء مدينة حلب السورية (فيديو)

حلب السورية، هزت انفجارات عنيفة ومستمرة، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من أحياء مدينة حلب السورية، في حين لا يزال مصدر تلك الانفجارات مجهولًا.

وأدت الانفجارات العنيفة إلى اندلاع حرائق ضخمة في أحياء الحمدانية" و"حلب الجديدة"، وفق مصادر محلية وشهود عيان.

حلب | الأصوات مازالت قوية في أحياء الحمدانية وحلب الجديدة جنوبي ومازال مجهول المصدر. المتداول بين عدوان اسرائيلي او انفجار مستودع ذخيرة pic.twitter.com/O9QYT9IOMV May 5, 2025

وتداول ناشطون ومنصات سورية مقاطع وصور توثق الانفجارات والحرائق التي نتجت عنها.

وذهبت بعض المصادر إلى أن الانفجارات نجمت عن غارات إسرائيلية بعد استهداف مخازن أسلحة.

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