الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

انفجارات عنيفة تهز أحياء مدينة حلب السورية (فيديو)

انفجارات ضخمة في
انفجارات ضخمة في حلب، فيتو

حلب السورية، هزت انفجارات عنيفة ومستمرة، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من أحياء مدينة حلب السورية، في حين لا يزال مصدر تلك الانفجارات مجهولًا.

وأدت الانفجارات العنيفة إلى اندلاع حرائق ضخمة في أحياء الحمدانية" و"حلب الجديدة"، وفق مصادر محلية وشهود عيان.

وتداول ناشطون ومنصات سورية مقاطع وصور توثق الانفجارات والحرائق التي نتجت عنها.

وذهبت بعض المصادر إلى أن الانفجارات نجمت عن غارات إسرائيلية بعد استهداف مخازن أسلحة.

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