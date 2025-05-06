الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

إدارة ترامب تعاقب هارفارد بتجميد مليارات الدولارات من المنح

هارفارد، فيتو
هارفارد، فيتو

 قال مسؤول كبير في وزارة التعليم الأمريكية إنها أبلغت جامعة هارفارد، أمس الإثنين، بأنها ستجمد مليارات الدولارات من المنح البحثية وغيرها من المساعدات إلى أن ترضخ الجامعة العريقة لمطالب قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفق رويترز.

تمثل هذه الخطوة أحدث ضربة من إدارة ترامب التي تسعى لاستخدام نفوذ التمويل الاتحادي لإجبار مؤسسات مختلفة، مثل شركات المحاماة والجامعات، على إجراء تغييرات شاملة في السياسات وإلا فستخسر مليارات الدولارات من المنح والعقود.

وتستهدف إدارة ترامب جامعة هارفارد بسبب مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وتفجرت الاحتجاجات بسبب الهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وصعدت إدارة ترامب إجراءاتها ضد جامعة هارفارد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

فقد بدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يبلغ نحو تسعة مليارات دولار للجامعة، وطالبتها بحظر ممارسات التنوع والمساواة والشمول واتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الجماعات الداعمة للفلسطينيين ووضع الأقنعة خلال الاحتجاجات.

ورفضت جامعة هارفارد الشهر الماضي العديد من مطالب ترامب ووصفتها بأنها هجوم على حرية التعبير والحرية الأكاديمية. كما رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد أن علقت الإدارة نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية، فيما تعهدت الجامعة أيضا بمواجهة التمييز في الحرم الجامعي.

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وزارة التعليم الأمريكية جامعة هارفارد الرئيس دونالد ترامب الحرم الجامعي

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