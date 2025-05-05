وفاة الإذاعي محمد الخولي عن عمر ناهز 87 عامًا

توفي مساء اليوم الإثنين الإذاعي محمد الخولي، بأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر ناهز 87 عامًا.

ويعد محمد الخولي من الإذاعيين المميزين، حيث عمل لعدة سنوات بالإذاعة المصرية، قبل أن ينتقل للعمل بالولايات المتحدة الأمريكية.

محمد الخولي

وكان الخولي، كشف تفاصيل بداية عمله بالإذاعة، حيث قال إنه دخل امتحان الإذاعة وحصل على المركز الأول، وحينها كان يعد ذلك إنجازا عظيما فكان من يحصل على المركز الأول في هذا الامتحان يتم كتابة اسمه في الجريدة الرسمية، وفي وقتها حصل على لقب الأستاذ وكانت سيارة الإذاعة تأتي لتأخذه لكي يذهب إلى الإذاعة في الخامسة صباحًا وكانت السيارة في الستينات شيء مميز لمن يحصل عليها.

وتابع محمد الخولي خلال لقاء له بأحد البرامج التليفزيونية، أنه في هذه الفترة كانت هناك حالة من التنافس بينه وبين زميله عبد الوهاب قتاية فكان يستمع إليه ويقول له إنك أخطأت في جزء ما وهو كان يشعر بخجل شديد جدًا عندما كان ينزل بين الناس لأن في اعتقاده كأعلامي شاب يحرص على أداء مهنته بشكل مميز بأن يتعلم ألا يكرر الخطأ مرة أخرى ويتعلم كيفية احترام اللغة العربية وذلك لأنه كان يحترم المستمع.

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