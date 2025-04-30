قبل طرحها الليلة، تعرف على كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة

يطرح الفنان محمد رمضان أغنية الجديدة حمل اسم "رمادونا" اليوم الأربعاء عبر السوشيال ميديا، وعبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية، وذلك بعد طرحه مؤخرا لعدد من الأغاني المنفردة وأخرهم قدها والتي جمعته بمحمود الليثي.

أغنية محمد رمضان الجديدة

يلا بينا Let's Go

أنا أنا أنا أنا أنا

العمدة بنفسه حضر يا عيال

أنا أنا أنا أنا أنا.

وكان قد تصدر الفنان محمد رمضان تريند اليوتيوب بالأغنية الذي طرحها عبر قناته الرسمية بعنوان "قدها"، ويشاركه الغناء المطرب محمود الليثي.

أغنية "قدها" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان تاج، وتوزيع إيهاب كولبيكس، وتقول كلماتها:

"انتوا اكبر مني سنًا

بس انا اكبر مقامًا

طول عمري جاي في فعلًا

وبتيجوا انتو في كلامًا

كلامًا

حقًا

مديش حد اهتمامًا

حاطت ع الكل حطًا

دول مش باينين تمامًا

وقدها من يومي انا قدها

لو دول باباتها انا جدها

وعشان انا تمام

كل الاخصام بتنام بدموع على خدها

وقدها من يومي انا قدها

يبنوها واخش انا اهدها

لو فيكو كبير هنشوفه كبير

بس انتو ف عيني اقلها

طب رفقًا بالأعداء رفقًا

دول بقوا شبه الستات طبقًا

آه واللي بيجي على ولايا

لا يلاقي نجاحًا ولا رزقًا

نظرًا ان مجابكوش نظرًا

ف رجاءً تتوخوا حذرًا

علشان لو شوفتكو يوم صدفة

مش هقبل اسفًا لأ عذرًا

انا اكتر منكو خبره

وانجح منكم علامًا

ف هجعل منكو عبرة

واضرب بكم مثالًا

مجتش معايا حظًا

لا جد واجتهادًا

مخابش فيا ظنًا

عشان انا اعتمادًا"

وكان الفنان محمد رمضان، رد على أزمة، إطلالته الأخيرة في أحد المهرجانات الفنية بأمريكا، والتى تعرض بسببها لانتقادات حادة من الجمهور.

ونشر “رمضان”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو ليوضح من خلاله سر إطلالته الأخيرة.

وقال رمضان، خلال الفيديو: "أنا كنت مأجل الرد لحد الحفلة الثانية، الحفلة اللى شايل فيها اسم بلدي وجمهوري من أول يوم، جمهوري اللي حافظني وكبرت قدام عينه، عارف إني عمري ما لبست واحدة ست في فيلم ولا مسلسل".

وتابع “رمضان”: “جمهوري اللى حافظني عارف إني لبست حلق في فيلم وكليب، لكن في الحقيقة عمره ما لبس ولا هيلبس حلق، وعارف إن أكيد إن الأوت فيت ميقصدش الشكل اللي طلب بيها في السوشيال ميديا”.

واختتم “المقصود من الإطلالة هو الشكل الفرعوني، مش الشكل اللى الناس فهمته”.

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