أسرة الفنان الراحل نعيم عيسى تحدد موعد ومكان الجنازة والعزاء

تشيع أسرة الفنان الراحل نعيم عيسى، جثمانه، غدا الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد المنارة بالإسكندرية، على أن يوارى الثرى جثمانه في مقابر الأسرة بالمنارة.

كما تستقبل الأسرة عزاءه غدا بعد صلاة المغرب في مسجد المندرة بحري بمحافظة الإسكندرية.

رحيل نعيم عيسى

وتوفي الفنان نعيم عيسى بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 92 عامًا.



وكانت ابنة نعيم عيسى أعلنت عن تدهور حالة والدها الصحية، وقالت في تصريح خاص لـ"فيتو": “والدي أصيب بالتهاب رئوي شديد، بالإضافة إلى وجود فيروس في الدم، ودخل المستشفى منذ أكثر من 20 يومًا لإجراء عملية، ولكن حالته غير مستقرة، ولذلك تم نقله إلى مستشفى آخر”.

وكان مصدر مقرب من نعيم عيسى أكد في تصريح سابق لـ “فيتو”: إن الأطباء المعالجين لحالته هم من طلبوا إجراء عملية شق حنجري لإدخال أجهزة التنفس الصناعي ومساعدته على التنفس، خاصة أنه يعاني من التهاب رئوي حاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.