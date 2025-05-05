الإثنين 05 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أسرة الفنان الراحل نعيم عيسى تحدد موعد ومكان الجنازة والعزاء

نعيم عيسى
نعيم عيسى

تشيع أسرة الفنان الراحل نعيم عيسى، جثمانه، غدا الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد المنارة بالإسكندرية، على أن يوارى الثرى جثمانه في مقابر الأسرة بالمنارة.

كما تستقبل الأسرة عزاءه غدا بعد صلاة المغرب في مسجد المندرة بحري بمحافظة الإسكندرية.

رحيل نعيم عيسى

وتوفي الفنان نعيم عيسى بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 92 عامًا. 


وكانت ابنة نعيم عيسى أعلنت عن تدهور حالة والدها الصحية، وقالت في تصريح خاص لـ"فيتو": “والدي أصيب بالتهاب رئوي شديد، بالإضافة إلى وجود فيروس في الدم، ودخل المستشفى منذ أكثر من 20 يومًا لإجراء عملية، ولكن حالته غير مستقرة، ولذلك تم نقله إلى مستشفى آخر”.

وكان مصدر مقرب من نعيم عيسى أكد في تصريح سابق لـ “فيتو”: إن الأطباء المعالجين لحالته هم من طلبوا إجراء عملية شق حنجري لإدخال أجهزة التنفس الصناعي ومساعدته على التنفس، خاصة أنه يعاني من التهاب رئوي حاد.

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نعيم عيسى الفنان الراحل نعيم عيسى الفنان نعيم عيسى

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