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ثقافة وفنون

ياسمين رئيس: فيلمي فضل تريند لمدة شهر (صور)

ندوة فيلم الفستان
ندوة فيلم الفستان الأبيض بالكاثوليكي، فيتو

نظم مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 73 ندوة خاصة لأبطال فيلم الفستان الأبيض من بطولة الفنانة ياسمين رئيس 

ياسمين رئيس بمهرجان المركز الكاثوليكي 

وقالت ياسمين رئيس خلال الندوة:" فيلم الفستان الأبيض حقق نجاحا كبيرا فور طرحه، وظل ف متصدرا التريند لمدةً شهر في مصر وعدد من الدول العربية، مشيرة إلي أن السوشيال ميديا كان لها دور إيجابي في نقل التعليقات الإيجابية على الفيلم

 

وأضافت ياسمين رئيس: وفيه أفلام كبيرة واتربينا عليها وبتتعرض لحد دلوقتي في التلفزيون وقت ما نزلت السينمات ماتشافتش ولا عملت حاجة 

وتقدم ياسمين رئيس خلال أحداث الفيلم شخصية ورد، وهي فتاة شعبية تعمل في مطعم للوجبات السريعة، فيما تلعب أسماء جلال دور بسمة، وهي فتاة شعبية وابنة خالة ياسمين، ويجسد أحمد خالد صالح شخصية عصام وهو زوج ياسمين رئيس بالعمل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، عن صديقتين من حي شعبي وهما أقارب، وتوشك إحداهما على الزواج، لكن يضيع فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتذهب إلى المدينة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، وتتوالى الأحداث عن إعادة اكتشافهن للمدينة وعلاقتهما بها.

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ياسمين رئيس بمهرجان المركز الكاثوليكي مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته ال 73 الفنانة ياسمين رئيس فيلم الفستان الأبيض

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