الإثنين 05 مايو 2025
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ثقافة وفنون

التقنيات الحديثة التي استخدمها بيتر ميمي في فيلم "مشروع X"

فيلم المشروع x.فيتو
فيلم المشروع x.فيتو

 يقدّم المخرج بيتر ميمي فيلمه الجديد "مشروع X" الذي يأتي من بطولة النجم كريم عبد العزيز باستخدام أربع من أحدث تقنيات العرض السينمائي في العالم، وهي: IMAX، و4DX، وDolby Atmos، وScreenX.

وبحسب بيان الشركة المنتجة ان "مشروع X" يعد أول فيلم عربي يجمع بين هذه التقنيات الأربعة، واضعًا معيارًا جديدًا للأعمال القادمة من خلال تقديم تجارب مشاهدة تضاهي الإنتاجات العالمية من حيث التقنيات المستخدمة، لتضع الفيلم في مكانة متميزة على خريطة الأفلام العربية والعالمية

 ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما بدءًا من 21 مايو 2025.

قصة وابطال فيلم المشروع x

تدور قصة الفيلم"مشروع X" حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم مصريات يخوض رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من قلب مصر إلى الفاتيكان وحتى أعماق البحار. يسعى يوسف لإثبات نظرية مثيرة للجدل: هل كان الهرم الأكبر مجرد مقبرة ملكية أم أنه بُني لهدف آخر أكثر غموضًا؟

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار  بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج  تامر مرسي.. ومن بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ماجد الكدواني وكريم محمود عبد العزيز وهنا الزاهد. تم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور

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المخرج بيتر ميمي النجم كريم عبد العزيز تامر مرسي بيتر ميمي كريم محمود عبد العزيز كريم عبد العزيز فيلم المشروع ياسمين صبرى

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