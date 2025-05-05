دينا رامز تقدم برنامجا جديدا في هذه القناة

أعلنت قناة “هي” عن تعاقدها مع الإعلامية دينا رامز لتقديم برنامج جديد من المقرر عرضه قريبًا عبر شاشتها.

ويأتي انضمام دينا رامز إلى القناة ضمن خطة تطوير المحتوى وتقديم برامج متنوعة تستهدف المرأة والأسرة المصرية والعربية، خاصة في ظل ما تمتلكه من خبرة طويلة وجماهيرية كبيرة في تقديم البرامج الاجتماعية والترفيهية.

برنامج جديد لـ دنيا رامز

ومن المنتظر أن يحمل البرنامج طابعًا مختلفًا يمزج بين القضايا الاجتماعية والحوارات الإنسانية، مع لمسة خاصة من دنيا رامز التي عُرفت بأسلوبها القريب من الجمهور وطرحها الجريء للموضوعات.

يُذكر أن قناة “هي” تواصل استقطاب عدد من الأسماء الإعلامية اللامعة ضمن خطتها لتقديم محتوى يلبي اهتمامات المشاهد العربي.

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