الإثنين 05 مايو 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل شخصية عمرو يوسف فى فيلم درويش

ابطال الفيلم.فيتو
ابطال الفيلم.فيتو

اقتنص التيزر التشويقي  لفيلم "درويش" بطولة النجم عمرو يوسف نسب مشاهدات كبيرة، عقب طرحه خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو الفيلم المقرر طرحه بصيف 2025.

تفاصيل فيلم درويش

ينتمي فيلم درويش إلى  نوعية الأكشن كوميدي، وتتمحور أحداث خلال فترة  الأربعينيات عن محتال يدعي "درويش" ويجسده عمرو يوسف بأداء يمزج بين الدراما الرومانسية ومشاهد الإثارة والأكشن.

ويأتي الفيلم من بطولة الفنان عمرو يوسف ودينا الشربيني ومصطفي غريب وتارا عماد.. بتوقيع المؤلف وسام صبري والمخرج وليد الحلفاوي..ومن المقرر عرضه بسينمات مصر يوم 17 يوليو  2025.

 

 وكان الفنان عمرو يوسف كشف عن مشاركة الفنان هشام ماجد ضمن طاقم  فيلم “درويش” الذي استأنف  يوسف تصوير مشاهده من جديد في قلب مدينة القاهرة بمشاركة نخبة من كبار النجوم.

قصة وأبطال فيلم درويش

 الفيلم من تأليف الكاتب وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم فريقًا مميزًا من النجوم، بقيادة الثنائي  عمرو يوسف ودينا الشربيني، إلى جانب تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وأحدث المنضمين هشام ماجد.

 

ويقول المنتج محمد حفظي:  فيلم درويش يمنحنا فرصة للوصول إلى آفاق إبداعية جديدة، نحن واثقون من أن هذا الفيلم، بتعمقه في الطبيعة الإنسانية، سيترك أثرًا دائمًا على المشاهدين وصناعة السينما.

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