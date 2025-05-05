من مسارح قصور الثقافة للنجومية، محطات خلال رحلة الفنان الراحل نعيم عيسى

ودع الوسط الفني اليوم، الفنان نعيم عيسى عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ويعد نعيم عيسى من نجوم المسرح الذين تركوا بصمة مميزة، فولد نعيم عيسى، بحي الجمالية بالقاهرة في السادس من شهر يناير 1933، والتحق للعمل بقصور الثقافة، وقدم عدد من الأعمال المسرحية بمدينة الأسكندرية بعدما انتقل للعيش بها، التي تميز خلالها، وكذلك المسرح العسكرى البحرى.

إلتحق نعيم عيسى بعدها بفرقة مدبولي وفرقة الإسكندرية في بداية حياته الفنية، ليشارك بعدها في العديد من المسرحيات، حيث كان يعيش بين القاهرة والأسكندرية.

ولعل أبرز الأعمال المسرحية التي شارك في بطولتها، مسرحية “ريا وسكينة” و"المتزوجون" و“الواد سيد الشغال” و“فارس بني خيبان” وغيرها

وقدم نعيم عيسى بعض الأدوار التي يتذكرها الجمهور في الأعمال السينمائية، حيث شارك في العديد من الأفلام السينمائية مع الفنان عادل إمام، ومن بينها فيلم “رمضان فوق البركان” و“خلي بالك من عقلك” و“الهلفوت” و"كراكون في الشارع" و“المتسول” و“مين فينا الحرامي”

وكان آخر عمل فني شارك فيه الفنان نعيم عيسى هو فيلم “حسن دليفرلي” الذي تم إنتاجه عام 2016.

حيل نعيم عيسى

وتوفي الفنان نعيم عيسى بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 92 عامًا.



وكانت ابنة نعيم عيسى أعلنت عن تدهور حالة والدها الصحية، وقالت في تصريح خاص لـ"فيتو": “والدي أصيب بالتهاب رئوي شديد، بالإضافة إلى وجود فيروس في الدم، ودخل المستشفى منذ أكثر من 20 يومًا لإجراء عملية، ولكن حالته غير مستقرة، ولذلك تم نقله إلى مستشفى آخر”.

وكان مصدر مقرب من نعيم عيسى أكد في تصريح سابق لـ “فيتو”: إن الأطباء المعالجين لحالته هم من طلبوا إجراء عملية شق حنجري لإدخال أجهزة التنفس الصناعي ومساعدته على التنفس، خاصة أنه يعاني من التهاب رئوي حاد.

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