تعرف على موعد عرض فيلم "الفستان الأبيض"

كشفت منصة شاهد، عن موعد العرض الأول لفيلم الفستان الابيض، بطولة الفنانة ياسمين رئيس والفنانة أسماء جلال، والذي من المقرر أن يعرض يوم 10 أبريل المقبل.

وتقدم ياسمين رئيس خلال أحداث الفيلم شخصية ورد، وهي فتاة شعبية تعمل في مطعم للوجبات السريعة، فيما تلعب أسماء جلال دور بسمة وهي فتاة شعبية وابنة خالة ياسمين، ويجسد أحمد خالد صالح شخصية عصام وهو زوج ياسمين رئيس بالعمل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، عن صديقتين من حي شعبي وهما أقارب، وتوشك إحداهما على الزواج، لكن يضيع فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتذهب إلى المدينة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، وتتوالى الأحداث عن إعادة اكتشافهن للمدينة وعلاقتهما بها.

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