محافظ الشرقية يتفقد صوامع الغلال في الزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية صوامع الزقازيق المعدنية التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، والمُقامة على مساحة 11 ألفا و525 مترا، والتي تعمل بطاقة استيعابية ٣٠ ألف طن قمح، حيث تضم ٦ خلايا سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن، وذلك لمتابعة سير انتظام أعمال توريد القمح.

متابعة فرز وتحديد درجة النظافة

حرص المحافظ على متابعة أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح بمعرفة مسئولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء واستمع من المسئولين بالصوامع عن مراحل توريد وتخزين القمح، وآلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين.

لجنة من التموين وسلامة الغذاء والزراعة والمرور

أكد محافظ الشرقية على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء للتفتيش والمرور للمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة، والبالغ عددها 56 موقعا تخزينيا.

الوقوف على مدى جاهزية الصوامع

وقال المحافظ إنه ما بين 13 صومعة و42 شون وبانكر واحد بسعة تخزينية إجمالية 759376 طنا، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي حتى الأن بلغ نحو 233446 طنا و960 كيلو قمح منذ بدء موسم توريد القمح.

تقديم كافة التسهيلات

شدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بـ صرف جميع مستحقاتهم المالية لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصول إستراتيجي هام.

التعرف على مراحل التشغيل

اختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة سير وانتظام العمل بمطحن عرابي بمدينة الزقازيق التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا، وذلك للتعرف على مراحل التشغيل المختلفة، حيث يعمل بقدرة تعاقدية 500 طن قمح / يوم، ويقوم بـ إنتاج الدقيق البلدي المدعم 87.5% لتوزيعه على المخابز البلدية المنتجة للخبر البلدي، والذي يتم صرفه للمواطنين بالبطاقات التموينية، كما ينتج المطحن يوميًا ما يقرب من 6200 شيكارة زنة 50 كجم للصرف بمستودعات أبو كبير وديرب نجم وأولاد صقر وكفر صقر وبلبيس.

شرح تفصيلي عن مكونات المطحن

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس مختار سليم مدير المطحن عن مكونات المطحن وتمت الإشارة إلى أن المساحة الكلية للمطحن تبلغ 8000 م2، ومساحة المباني 2384م2، ويضم 300 عاملًا، كما يوجد بالمطحن صوامع ملحقة سعتها التخزينية 8000 طن، بعدد 32 خلية.

المحافظ يتفقد غرفة التحكم

كما تفقد محافظ الشرقية غرفه التحكم وسلندرات الطحن، واطمأن على خطة ومراحل التشغيل المختلفة وسير العمل بمطحن عرابي، مشيدًا بـ جهود القائمين والعاملين بالمطحن بداية من استقبال الأقماح حتى إنتاج وتعبئة الدقيق استعدادًا لتوريده إلى المخابز، مقدمًا الشكر للعاملين بالمطحن ولمنظومة العمل لتوفير الدقيق اللازم لجودة إنتاج رغيف الخبز.

وكيل وزارة الزراعة بالشرقية

شارك في الجولة الدكتور وليد نصار الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن شرق الدلتا، والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس مختار سليم مدير عام مطحن عرابي، ومحمد سعد مدير عام الرقابة التموينية.

المرافقون للمحافظ فى جولته

بالإضافة إلى المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة، وأحمد عبد المنعم مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالشرقية، والمهندس سعيد عطية مدير عام صيانة الحبوب بمديرية التموين، ومحمد أبوزيد معاون وكيل وزارة التموين، وفوزى البهي مدير إدارة تموين مركز الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

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