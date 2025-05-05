انتهاء الورشة التدريبية لمدربي كرة القدم في الشرقية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ختام الورشة التدريبية لمدربي كرة القدم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، وبالشراكة مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجامعة الزقازيق.

أقيمت الورشة التدريبية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للأداء الرياضي على مدار يومي 2 و3 مايو الحالي بمحافظة الشرقية بحضور ألف مدرب كرة قدم من مختلف محافظات مصر، وذلك ضمن برنامج إعداد مدربي كرة القدم الذي يهدف إلى رفع كفاءة المدربين والارتقاء بالمستوى الفني في اللعبة.

حضر الحفل أيضا كل من الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة واللواء ثروت سويلم والدكتورة دينا الرفاعي عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة السابقين وأشرف عليها كل من الدكتور محمود سعد والدكتور جمال محمد علي والدكتور مصطفي ذكي والدكتور ممدوح ابراهيم في التدريب والدكتور أحمد هشام فى التغذية والدكتور هاني جميعة فى الإسعافات الأولية ومنطقة الشرقية لكرة القدم تحت قيادة حسين ندا وخالد جميل.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن بالتعاون مع حلمي علام نجم المقاولون العرب السابق عن انطلاق الورش التدريبية لكل محافظات مصر لمدربي كرة القدم من أجل رفع كفاءة المدربين والارتقاء بالمستوى الفني في اللعبة.

وأوضح حلمى علام أنه سعيد للغاية بثقة وزير الشباب والرياضة على تنظيم مثل هذه الورش التدريبية التى ستقام فى كافة المحافظات من أجل تطوير أداء عمل المدربين المصريين فى كل وقت.

وزارة الرياضة تطلق مبادرة "رد الجميل" لأصحاب المعاشات

فيما أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشئون الوزير، مبادرة إنسانية تحت عنوان “رد الجميل”، تستهدف أصحاب المعاشات من العاملين السابقين بالوزارة، تقديرًا لما قدموه خلال سنوات خدمتهم.

ويعد مكتب فن إدارة الحياة أحد أبرز كيانات الوزارة المعنية بتنفيذ أنشطة نوعية تهتم ببناء الإنسان وتعزيز القيم الإيجابية.

وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة “رد الجميل” لأصحاب المعاشات

تهدف مبادرة رد الجميل إلى التعبير عن امتنان المجتمع لجهود كبار السن، وترسيخ ثقافة الاعتراف بالفضل، والتأكيد على أن دور الإنسان لا ينتهي بانتهاء فترة عمله، بل يمتد أثره عبر الأجيال.

وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة “رد الجميل” لأصحاب المعاشات

وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا عمليًا على التزام وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مكتب فن إدارة الحياة، بتعزيز دور كبار السن في المجتمع، وتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، بما يضمن حياة كريمة تليق بمسيرتهم.

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