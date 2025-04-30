محافظ الشرقية يطمئن على جاهزية شركة مياه الشرب والصرف لموجة الطقس السيئ

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى على جاهزية الشركة للتعامل مع موجة الطقس السيئ المتوقعة اليوم والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المنتظر أن تشهد البلاد نشاطًا للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تصل لحد العاصفة، مع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البَرَد أحيانا.

رفع درجة الاستعداد القصوى والانعقاد الدائم علي مدار 24 ساعة

أكد محافظ الشرقية أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى والانعقاد الدائم علي مدار 24 ساعة بجميع غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية والشركات المتصلة بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بالديوان العام للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو استغاثات من المواطنين.

التأكد من جاهزية جميع معدات الشركة وفرق الأزمات والطوارئ

ومن جانبه أوضح المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرقية أنه تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فإنه تم رفع حالة الطوارئ بالشركة للتعامل مع تقلبات الطقس المتوقعه غدا والتأكد من جاهزية جميع معدات الشركة وفرق الأزمات والطوارئ للتعامل الفوري مع أماكن تجمعات مياه الأمطار بجميع مراكز المحافظة.

جاهزية فرق التدخل السريع وفرق الطوارئ للتعامل مع كافة المواقف الطارئة

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم تكليف رؤساء القطاعات ومديري عموم الفروع بانتظام وجاهزية فرق التدخل السريع وفرق الطوارئ للتعامل مع كافة المواقف الطارئة والتي قد تحدث جراء موجة الطقس السيئ، مؤكدًا أن هناك تواصلا مستمرا مع غرفة عمليات المحافظة وكافة الجهات المعنية بالإضافة إلى استقبال الشركة لجميع البلاغات الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن 125 طوال 24 ساعة.

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