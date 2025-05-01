محافظ الشرقية يتابع على تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمنيا القمح

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية لرصف وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة منيا القمح بتكلفة ٣٨ مليون و٣٠٤ ألف جنيهًا وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025...

تكلفف اشرف عامر رئيس مركز منيا القمح بالتنسيق مع الجهات

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحه للمواطنين وكلف المحافظ أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بالبنية التحتية وتحقيق الراحة للمواطنين.

تكلفة اجمالية 17 مليون و344 الف جنيه

ومن جانبه، أوضح رئيس المركز أنه جارى تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع الداخلية بالمدينة بتكلفة إجمالية بلغت ١٧ مليون و٣٤٤ ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ موضحًا بأن الأعمال شملت إستكمال أعمال الرصف بشارع سعد زغلول من ميدان الإشارة حتي الحدادين وروافده فتم الإنتهاء من رصف ١٥ ألف و٣٠٠ م٢ ومتبقي ٦ آلاف و٥٠٠ م٢ من إجمالي ٢١ ألف و٨٠٠ م٢ بنسبة تنفيذ ٨٩٪.

منطقة هندسة الرى بمنيا القمح

كما تم الإنتهاء من أعمال الرصف بمنطقة هندسة الرى بالكامل بنسبة تنفيذ ١٠٠٪ بإجمالي مسطح ١٦ ألف و٥٠٠م٢.أضاف رئيس المركز أنه جارى تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية التي يصعب رصفها بطبقة الأسفلت بالمدينة بتكلفة إجمالية بلغت ٢٠ مليون و٩٦٠ ألف جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ موضحًا بأن كما تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمنطقه المنشية بإجمالي مسطح ١٠ آلاف و٧٥٨ م٢ وبنسبة تنفيذ ١٠٠٪.

الانتهاء من منطقة الشيخ جودة

تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمنطقه الشيخ جوده بإجمالي مسطح ٨ آلاف و٥٣٥ م٢ وبنسبة تنفيذ ١٠٠٪.كماتم تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بروافد شارع سعد زغلول حتي الحدادين شملت شوارع (العادلي &صلاح الحسيني & عبدالحافظ بركه&العروبه) فتم الإنتهاء من ٦ آلاف م٢ ومتبقي ٣ آلاف م٢ من اجمالي ٩ آلاف م٢ وبنسبة تنفيذ ٨٠٪

انتهاء الاعمال بروفد سعد زغلول

مشيرا الى انه تم الانتهاء من تنفيذ اعمال تركيب بلاط الانترلوك بروافد شارع سعد زغلول من مجمع المدارس حتي ميدان المنسي شملت شوارع (أم المؤمنين & البالي &الشربيني &الساقية& اللاهوني &سعيد إبراهيم الحلو&شارع صيدلية الحرية) فتم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بإجمالي المسطح ١٦ ألف متر وبنسبة تنفيذ ١٠٠ ٪

شارع سعد زغلول وميدان المنسي

.بالاضافة الى تركيب بلاط الإنترلوك بروافد منطقه شارع سعد زغلول من ميدان المنسي حتي شارع جمال عبد الناصر يشمل شوارع (الصعيدي &أحمد صبرى &البهلواني & هندسة الري خلف مستودع الأنابيب & منطقه شارع لويس بالاباظية فتم الإنتهاء من مسطح ٩ آلاف و٤٠٠ م٢ ومتبقي ٥ آلاف و٤٠٠ متر من إجمالي ١٤ ألف و٨٠٠ م٢ بنسبة تنفيذ ٧٠٪.

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