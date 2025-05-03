رفع درجة الاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية بالشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية ورفع درجة الاستعدادات بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع، والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.

تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وذلك بناءً على تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع اليوم تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والممطرة على مناطق متفرقة من محافظة الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورعدية قد تزداد شدتها خلال فترة المساء.

توجيهات المحافظ لرؤساء المراكز

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، توجه رؤساء مراكز ومدن وأحياء المحافظة للمرور الميداني على محطات وغرف وبالوعات الصرف المتواجدة بنطاق كلا في عمله للتأكد من عملها بشكل جيد بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

تجهيز سيارات لشفط المياه

وكذلك الاطمئنان على كفاءة تشغيل المولدات الكهربائية الأساسية والاحتياطية ومواتير الشفط والرفع الموجودة بكل محطة صرف، وكذلك تجهيز سيارات لشفط مياه الأمطار من الأماكن التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، ومراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصًا على سلامة المواطنين.

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